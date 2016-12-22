В Петербурге при ДТП грузовика с микроавтобусом погибли шесть человек
Общество, 19:18
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В Петербурге при ДТП грузовика с микроавтобусом погибли шесть человек
В Санкт-Петербурге в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, передает «Интерфакс».
Как отмечается на сайте управления ведомства по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в Курортном районе на девятом километре дороги Западный скоростный диаметр. Там столкнулись грузовик Scania и микроавтобус Hyundai. В последствии автобус загорелся.
В МЧС рассказали «Интерфаксу», что погибшие находились в автомобиле Hyundai. Собеседник агентства отметил, что пострадал водитель грузовика. В региональном управлении ГИБДД сообщили, что по факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов начали проверку, передает «РИА Новости».