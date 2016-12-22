В Армении мужчина пытался пройти в здание правительства с гранатой

В столице Армении Ереване вооруженный гранатой мужчина пытался проникнуть в здание правительства. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения» и радио «Свобода».
Как отмечает агентство, мужчина сорока лет выдвигал социальные требования и грозился взорвать гранату. На данный момент полицейские обезвредили его и передали в Службу безопасности. «Новости-Армения» сообщает, что около здания обстановка сохраняется спокойная.
Пресс-секретарь службы безопасности Самсон Галстян рассказал News.am, что мужчина хотел подорвать себя. Он отметил, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 235 Уголовного кодекса Армении (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Пресс-секретарь МЧС Армении Сатеник Асилян также рассказала, что поступило сообщение о том, что неизвестный хочет установить бомбу в здании правительства. По ее словам, с мужчиной сейчас работают сотрудники Службы национальной безопасности. Она добавила, что сотрудники МЧС, которые были отправлены в здание, отозваны за ненадобностью.