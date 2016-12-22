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Полиция начала проверку сообщений о пропаже картины Левитана в Москве
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Полиция начала проверку сообщений о пропаже картины Левитана в Москве
Общество, 16:59
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Полиция начала проверку сообщений о пропаже картины Левитана в Москве
​В Москве полиция начала проверку после заявления о пропаже картины. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице. Источник РБК уточнил, что речь идет о полотне русского художника Исаака Левитана. Эту информацию также подтвердил источник агентства «Интерфакс».

«25 октября обратился гражданин с заявлением. Сообщил, что он занимается антиквариатом, картинами. Он заключил договор с мужчиной, передал ему некую картину и в назначенные договором сроки картину назад не получил. Мы проводим проверку, будет принято процессуальное решение», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

О пропаже картины Левитана сообщал ТАСС в пятницу, 26 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, речь идет о полотне «Последний снег» страховой стоимостью $30 тыс. Заявление о пропаже подал 49-летний консультант по продаже картин еще 25 октября, отметил источник. По договору он передал картину москвичу, чтобы он ее продал.

Продавец должен был вернуть картину 9 октября, если ее не получится реализовать, но консультант в назначенный срок свою картину назад не получил. Сам заявитель утверждал, что полотно находилось у него по договору с индивидуальным предпринимателем. В случае невозврата картины он должен будет заплатить предпринимателю страховую стоимость полотна.​

Картина «Последний снег» была написана Левитаном в 1895 году,​ за пять лет до смерти художника в 1900 году.

Теги: картина , мошенничествво , Москва
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