Полиция начала проверку сообщений о пропаже картины Левитана в Москве

«25 октября обратился гражданин с заявлением. Сообщил, что он занимается антиквариатом, картинами. Он заключил договор с мужчиной, передал ему некую картину и в назначенные договором сроки картину назад не получил. Мы проводим проверку, будет принято процессуальное решение», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
О пропаже картины Левитана сообщал ТАСС в пятницу, 26 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, речь идет о полотне «Последний снег» страховой стоимостью $30 тыс. Заявление о пропаже подал 49-летний консультант по продаже картин еще 25 октября, отметил источник. По договору он передал картину москвичу, чтобы он ее продал.
Продавец должен был вернуть картину 9 октября, если ее не получится реализовать, но консультант в назначенный срок свою картину назад не получил. Сам заявитель утверждал, что полотно находилось у него по договору с индивидуальным предпринимателем. В случае невозврата картины он должен будет заплатить предпринимателю страховую стоимость полотна.
Картина «Последний снег» была написана Левитаном в 1895 году, за пять лет до смерти художника в 1900 году.