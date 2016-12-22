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Число оштрафованных за неуплату проезда в Москве составило почти 150 тыс.
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Число оштрафованных за неуплату проезда в Москве составило почти 150 тыс.
Общество, 11:19
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Число оштрафованных за неуплату проезда в Москве составило почти 150 тыс.

В Москве за неуплату проезда в наземном общественном транспорте оштрафовали 150 тыс. человек с начала текущего года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

«Контролеры работают с видеорегистраторами, поэтому мы легко сможем выяснить все спорные моменты, если такие будут», — отметили в пресс-службе.

В середине июня мэр Москвы Сергей Собянин поручил убрать турникеты в наземном общественном транспорте. Решение вступило в силу 1 сентября. Отмечалось, что ликвидация турникетов позволит пассажирам сократить время в пути на 5–15 мин. В рамках эксперимента «Мосгортранс» убрал турникеты в 80 автобусах в начале июня.

При этом турникеты в столичных трамваях убрали 16 июня. Тогда Собянин отмечал, что количество пассажиров трамваев с начала ввода бестурникетной системы увеличилось на 8%.

Теги: Москва , общественный транспорт , штрафы
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