Число оштрафованных за неуплату проезда в Москве составило почти 150 тыс.

В Москве за неуплату проезда в наземном общественном транспорте оштрафовали 150 тыс. человек с начала текущего года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».
«Контролеры работают с видеорегистраторами, поэтому мы легко сможем выяснить все спорные моменты, если такие будут», — отметили в пресс-службе.
В середине июня мэр Москвы Сергей Собянин поручил убрать турникеты в наземном общественном транспорте. Решение вступило в силу 1 сентября. Отмечалось, что ликвидация турникетов позволит пассажирам сократить время в пути на 5–15 мин. В рамках эксперимента «Мосгортранс» убрал турникеты в 80 автобусах в начале июня.
При этом турникеты в столичных трамваях убрали 16 июня. Тогда Собянин отмечал, что количество пассажиров трамваев с начала ввода бестурникетной системы увеличилось на 8%.