В Москве произошел пожар в Морозовской детской больнице

Пожар возник в здании столичной Морозовской детской больницы, его площадь составила 3 кв. м. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Информация о пожаре по адресу: 4-й Добрынинский переулок, 1/9, корп. 1а поступила в экстренные службы в 03:11 мск. Пожар начался из-за того, что загорелись личные вещи в одном из кабинетов больницы. Возгорание было ликвидировано в 03:30, пострадавших нет.

По данным МЧС, эвакуация не проводилась. Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщают, что из здания больницы эвакуировали более 1 тыс. человек.