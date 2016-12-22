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Умер композитор и дирижер Борис Темирканов
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Умер композитор и дирижер Борис Темирканов
Общество, 13:27
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Умер композитор и дирижер Борис Темирканов
Борис Темирканов. 1982 год (Фото: Рудольф Дик и Семен Майстерман / ТАСС)

На 82-м году жизни скончался композитор и главный дирижер симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии Борис Темирканов, передает «Интерфакс» со ссылкой на минкультуры КБР.

«Народный артист России Борис Темирканов скончался накануне, находясь в больнице в Санкт-Петербурге. До этого он долго болел», — сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что артиста похоронят в Кабардино-Балкарии, дата церемонии еще не назначена.

«Сейчас решается вопрос с транспортировкой тела», — сказали агентству в пресс-службе.

Борис Темирканов — старший брат известного дирижера Юрия Темирканова, выступающего в Санкт-Петербургской государственной филармонии. Он родился в 1937 году в селе Зарагиж в КБР. До 1991 года он был министром культуры республики.

Темирканов также является председателем союза композиторов КБР и народным артистом России.

Теги: композитор , дирижер
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