В Китае женщина ранила ножом 14 детей

В китайском городе Чунцин женщина совершила вооруженное нападение на воспитанников детского сада. Об этом сообщает китайская газета Ming Pao со ссылкой на сообщение правоохранительных органов.

По данным полиции, нападение произошло в 09:30 по местному времени (04:30 мск) у ворот детского сада, когда дети возвращались в здание после утренней зарядки.

Согласно сообщению, вооруженная кухонным ножом 39-летняя женщина нанесла ранения 14 детям. Напавшую остановили сотрудники дошкольного учреждения, после чего ее передали полиции.

Пострадавшие были госпитализированы, об их состоянии ничего не сообщается. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.