Стали известны даты перерыва в выдаче полисов ОМС нового образца

Полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) перестанут обменивать на новые 1 ноября, а возобновят с 1 января 2019 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ​Московский городской фонд ОМС.

Ранее в фонде также напомнили, что менять страховую компанию можно не чаще одного раза в год. При этом из 12,3 млн застрахованных по ОМС москвичей 5,8 млн имеют полисы нового образца, а другие 6,5 млн человек владеют пластиковыми карточками образца 1998.

Согласно федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» с 2011 года были приняты единые требования к полису ОМС. Отмечается, что принятие закона было обусловлено большим количеством разновидностей полисов по стране.

Однако закон не стал обязательным к немедленному исполнению. Россиянам дали время для осмысления произошедших изменений. Планировалось, что полисы старого образца останутся действующими до 1 января 2014 года.