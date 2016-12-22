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Созданную компьютером картину продали на аукционе за $432,5 тыс.
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Созданную компьютером картину продали на аукционе за $432,5 тыс.
Общество, 05:26
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Созданную компьютером картину продали на аукционе за $432,5 тыс.

Созданную искусственным интеллектом картину продали за $432,5 тыс. на аукционе Christie's. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Отмечается, что картину продали за сумму, которая почти в 45 раз превышает первоначальную оценку, которая составляла $7-10 тыс. В описании картины говорится, что на картине под названием «Портрет Эдмонда Бедами», возможно, изображен француз. Отмечается, что его сюртук и белый воротник выдает в нем человека церкви.

Этот портрет стал первой созданной искусственным интеллектом картиной, проданной на аукционе. В его создании участвовал парижский коллектив «Очевидный» («Obvious»).

«Мы обнаружили, что портреты стали лучшим способом проиллюстрировать нашу точку зрения, которая заключается в том, что алгоритмы способны подражать творчеству» — сказал представитель коллектива Хьюго Казеллес-Дюпре.

Для создания портрета был использован алгоритм и набор данных 15 тыс. портретов, написанных между XIV и XX веками. Часть алгоритма создает изображение, а другая определяет разницу между ним и нарисованными людьми картинами. Когда компьютер не видит разницы, то цель считается достигнутой.

Теги: Аукцион , картина , искусственный интеллект
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