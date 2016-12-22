Владельца бренда Topshop обвинили в сексуальных домогательствах

Британского миллиардера и главу ретейлера Arcadia Group сэра Филиппа Грина обвинили в сексуальных домогательствах и расовой дискриминации. Об этом сообщает The Telegraph.

В парламенте Великобритании его имя назвал бывший лидер Палаты общин лорд Питер Хейн. На заседании также высказывались предложения лишить Грина титула сэра.

Газета отмечает, что ранее суд запретил опубликовать заявления его бывших работников, а также имя Грина в СМИ. The Telegraph добавляет, что на протяжении восьми месяцев проводил расследование о сексуальных домогательствах, выдвинутых против бизнесмена. По данным газеты, сотрудникам заплатили за молчание.

Издание добавляет, что Грин отверг все обвинения в домогательствах и расизме. Он отметил, что Arcadia серьезно относится к обвинениям и жалобам со стороны сотрудников, и если они поступают, то они тщательно расследуются.

В 2016 году парламент Великобритании обвинил Грина в преднамеренном банкротстве принадлежавшей ему ранее сети розничных магазинов BHS. В парламенте заявляли, что бизнесмен и другие лица «разбогатели» на разорении компании. За это его также хотели лишить титула сэра.

По данным Forbes, состояние Филиппа Грина и его супруги Кристины составляет $4,7 млрд. Он владеет ретейлером Arcadia Group, в который входят бренды Topshop и Topman.