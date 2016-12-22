ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,41 64,86 EUR Нал. 75,60 73,92 USD Бирж. 65,59 -0,09 EUR Бирж. 74,62 -0,20 USD ЦБ. 65,75 +0,12 EUR ЦБ. 74,99 -0,10 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6537,96 -32,64 IMOEX 2331,59 -0,21% RTSI 1120,69 -0,39% Brent 76,70 -0,07% DJIA 24994,78 +1,67% Nasdaq 7320,89 +3,05%
Владельца бренда Topshop обвинили в сексуальных домогательствах
Лента новостей
Саудовский король рассказал Путину о расследовании убийства Хашкаджи 25 окт, 23:49, Политика 15 часов на одном заряде: обзор очень легкого ноутбука 25 окт, 23:41, РБК и Lenovo Вкладчики в сентябре сократили вывод валюты из госбанков 25 окт, 23:33, Финансы Саакашвили ответил на сообщения о записи разговора об убийстве Иванишвили 25 окт, 23:27, Политика Умер один из создателей «Бурана» 25 окт, 23:15, Общество Россия призвала признать подрыв договора о ракетах угрозой безопасности 25 окт, 23:11, Политика Глава Крыма попросил ФСБ вернуть выданные на взятки 2 млн руб. 25 окт, 22:48, Политика 6 правил путешествия с друзьями 25 окт, 22:40, РБК и Билайн МВД не подтвердило информацию о ранении полицейского в Москве 25 окт, 22:27, Общество Суд арестовал вице-мэра Сочи по делу о превышении полномочий 25 окт, 22:17, Общество Ходорковский исключил необходимость единой оппозиции в России 25 окт, 22:06, Политика Лига Европы по футболу. «Рейнджерс» — «Спартак». Онлайн 25 окт, 22:00, Спорт «Зенит» одержал волевую победу над «Бордо» в Лиге Европы 25 окт, 21:55, Спорт Макрон и Трамп договорились обсудить с Путиным договор о ракетах 25 окт, 21:47, Политика Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 25 окт, 21:46, РБК и Mastercard Король Саудовской Аравии подтвердил предложение Путину посетить страну 25 окт, 21:42, Политика Активистку «Другой России» госпитализировали после акции на Интерполитехе 25 окт, 21:29, Общество S7 объяснила появление на сайте билетов на прямые рейсы из ЕС в Крым 25 окт, 21:21, Общество Объединенная зерновая компания сменит гендиректора 25 окт, 21:17, Бизнес СМИ узнали об уголовном деле против главы DEPO Computers 25 окт, 21:13, Общество Главреда Meduza временно отстранили из-за «неподобающего поведения» 25 окт, 21:12, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 25 окт, 20:59, РБК и Экспострой на Нахимовском QIA и Glencore погасили кредит в €5,2 млрд на покупку акций «Роснефти» 25 окт, 20:29, Бизнес Акции Twitter взлетели на 14% на фоне публикации отчетности 25 окт, 20:17, Бизнес «Норникель» стал генеральным партнером российской федерации хоккея 25 окт, 20:16, Бизнес 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 25 окт, 20:15, РБК и Volkswagen В Вашингтоне эвакуировали одно из офисных зданий конгресса 25 окт, 20:09, Общество Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Бордо». Онлайн 25 окт, 19:55, Спорт
Владельца бренда Topshop обвинили в сексуальных домогательствах
Харассмент-гейт, 00:10
0
Владельца бренда Topshop обвинили в сексуальных домогательствах

Британского миллиардера и главу ретейлера Arcadia Group сэра Филиппа Грина обвинили в сексуальных домогательствах и расовой дискриминации. Об этом сообщает The Telegraph.

В парламенте Великобритании его имя назвал бывший лидер Палаты общин лорд Питер Хейн. На заседании также высказывались предложения лишить Грина титула сэра.

Газета отмечает, что ранее суд запретил опубликовать заявления его бывших работников, а также имя Грина в СМИ. The Telegraph добавляет, что на протяжении восьми месяцев проводил расследование о сексуальных домогательствах, выдвинутых против бизнесмена. По данным газеты, сотрудникам заплатили за молчание.

Издание добавляет, что Грин отверг все обвинения в домогательствах и расизме. Он отметил, что Arcadia серьезно относится к обвинениям и жалобам со стороны сотрудников, и если они поступают, то они тщательно расследуются.

В 2016 году парламент Великобритании обвинил Грина в преднамеренном банкротстве принадлежавшей ему ранее сети розничных магазинов BHS. В парламенте заявляли, что бизнесмен и другие лица «разбогатели» на разорении компании. За это его также хотели лишить титула сэра.

По данным Forbes, состояние Филиппа Грина и его супруги Кристины составляет $4,7 млрд. Он владеет ретейлером Arcadia Group, в который входят бренды Topshop и Topman.

Теги: миллиардер , Великобритания
Главное
Макрон и Трамп договорились обсудить с Путиным договор о ракетах Политика
Материалы по теме
Сэр в мышеловке: как Филипп Грин заработал $5,6 млрд и потерял репутацию Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter