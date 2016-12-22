Ходорковский исключил необходимость единой оппозиции в России

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в интервью телеканалу РБК заявил, что российская оппозиция не должна быть единой. «Российской власти противостоят люди, думающие по-разному. Оппозиция должна объединяться для главных задач — скажем, для сменяемости власти», — считает Ходорковский.

При этом, по его словам, в обществе востребованы «левые» идеи, а КПРФ «просто тупо занимает место». «Реальных выразителей мнения народа нет, есть прислуга Кремля, нет региональных представителей», — подчеркнул Ходорковский.

Ходорковский также рассказал РБК, что не пожалел о том, что остался в России перед арестом в октябре 2003 года. «Выбора у меня не было. Уехать — означало сбежать, признать вину, подставить коллег, подчиненных, тех, кто стал заложниками. Если бы я не выступал лицом к лицу с обвинителями, кто бы услышал мои слова? Как никто не услышал слов [олигархов Бориса] Березовского и [Владимира] Гусинского», — сказал Ходорковский.

«Десятью годами тюрьмы я и [акционер ЮКОСа] Платон Лебедев заплатили за сознание правды думающими людьми в России и, на самом деле, не только в России. Конечно, десять лет в тюрьме — это потраченное время, которое мог бы потратить для семьи и страны. Если бы мне пришлось сделать снова такой же выбор, я бы поступил так же», — подчеркнул экс-глава ЮКОСа.

В 2003 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и неуплате налогов, фигурантами которого стали Ходорковский и Лебедев. В 2005 году их приговорили к восьми годам колонии.

В 2006 году против Лебедева и Ходорковского возбудили новое дело, обвинив в легализации денег, полученных преступным путем. В 2010 году фигурантов приговорили к 14 годам колонии с учетом ранее отбытого срока, в 2011 срок снизили до 13 лет, а в 2012-м — до 11 лет.

В 2013 году Ходорковского помиловали указом президента Владимира Путина, в следующем году Верховный суд сократил срок Лебедева до уже отбытого.