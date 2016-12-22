Мособлдума запретила штрафовать за лежание на полу в аэропортах

Мособлдума отменила штрафы за лежание на креслах и на полу в подмосковных аэропортах, прослушивание музыки без наушников и передвижение верхом на животных в воздушных гаванях. Об этом сообщает ТАСС.

Штрафы были утверждены Мособлдумой еще в апреле, для граждан они составляли от 100 до 500 руб., для должностных лиц — от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для юридических лиц — от 2 тыс. до 4 тыс. руб. В Минтрансе Подмосковья отмечали, что запрет не распространялся на людей с авиабилетами.

В министерстве подчеркивали, что зоны свободного доступа в аэропортах Шереметьево, Домодедово и в Жуковском часто использовались лицами без определенного места жительства. Там же они занимались воровством и попрошайничеством.

В ведомстве указывали, что в аэропортах также работают зазывалы, «из-за которых иностранцы, прибывшие в страну, едут на такси по тарифам, превышающим в 50 раз реальные».