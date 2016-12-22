В башкирской колонии собрали пять автозаков с кондиционерами для Кубы

На предприятии в одной из колоний в Башкирии осужденные собрали пять автозаков тропического типа в подарок Кубе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя УФСИН по республике Григория Савченко.

По его словам, в начале 2017 года Кубе уже были переданы два автомобиля. «В этом году произвели еще пять автомобилей на шасси «КамАЗ», — сказал Савченко, добавив, что машины будут переданы Кубе безвозмездно после соответствующего решения правительства.

Начальник технического отдела ИК-7 Владимир Кузецов пояснил, что тропический вариант автозака отличается от российского. В частности, в нем отсутствует отопитель, зато установлены усиленные кондиционеры в кабине водителя и спецкузове.

По словам Григория Савченко, с 2010 года на производственных площадках, где работают осужденные, был изготовлен 1001 спецавтомобиль на общую сумму 2,5 млрд руб.

Ранее «РБК Башкирия» писал, что на производственных площадках в 11 исправительных учреждениях республики каждый год выпускается продукция более чем на 1 млрд руб. Из них 41% приходится на ИК-7.