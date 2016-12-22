Вице-премьер Польши попала в ДТП

Вице-премьер Польши Беата Шидло попала в ДТП в Силезском воеводстве на юге страны. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

Как сообщает репортер радиостанции, колонна из трех правительственных автомобилей двигалась по направлению к городу Освенцим. Однако когда первый автомобиль остановился перед пешеходным переходом, следующая за ним машина затормозить не успела. В результате произошло столкновение. Водитель третьей машины в колонне смог избежать столкновения.

В полиции сообщили, что при ДТП никто не получил травмы.

«Спасибо за заботу, все в порядке. Было небольшое столкновение, но никто не пострадал. Повреждены фары и бамперы автомобилей», — написала на своей странице в Twitter Беата Шидло. В феврале 2017 года Шидло также попала ДТП. Она была госпитализирована с ушибами.

Согласно данным портала Gazeta.pl, только в первой половине этого года транспортные средства Государственной службы охраны Польши, которая обеспечивает безопасность первых лиц страны, стали участниками 14 ДТП.





