Суд приговорил концертного директора DJ Грува к 6,5 года за убийство

Басманный суд приговорил концертного директора DJ Грува Дениса Калинина к шести с половиной годам года лишения свободы за убийство. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Она уточнила, что Калинину было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.
В Басманном суде рассказали «РИА Новости», что Калинина приговорили к тюремному заключению за убийство тещи. По данным следствия, инцидент произошел в начале марта в квартире одного из домов в Старосадском переулке в Москве. Калинин избил свою 77-летнюю тещу, после чего задушил ее. В ходе допроса мужчина признал вину.
Концертный директор Денис Калинин работал с DJ Грувом, певицей Катей Чеховой, а также телеведущими Александром Анатольевичем и Иреной Понарошку.