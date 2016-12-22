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Президентом Эфиопии впервые стала женщина
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Президентом Эфиопии впервые стала женщина
Политика, 13:11
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Президентом Эфиопии впервые стала женщина

Новым президентом Эфиопии впервые в истории страны станет женщина. Парламент избрал на эту должность дипломата Сахле-Ворк Зевде, сообщил в Twitter эфиопский премьер-министр Фитсум Арега.

Он отметил, что Зевде долгое время работала в ООН и обладает необходимыми для президента качествами и опытом. «В патриархальном обществе, подобном нашему, назначение женщины главой государства не только устанавливает стандарты для будущего, но и нормализует женщин как лиц, принимающих решения в общественной жизни», — написал он.

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На посту президента Зевде сменит Мулату Тешоме, который занимал этот пост с 2013 года. На прошлой неделе премьер-министр назначил в кабмин Эфиопии десять женщин, отмечает Reuters. Таким образом, количество мужчин и женщин в правительстве уравнялось — подобный гендерный паритет, не считая Эфиопии, сложился только в двух африканским странах — Руанде и Сейшельских островах.

Вскоре после этого Тешоме, срок полномочий которого истекал только через год, объявил, что хочет быть частью изменений и подал в отставку.

Теги: Эфиопия , Президент , женщина
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