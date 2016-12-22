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Стивен Кинг продал подросткам права на экранизацию рассказа за $1
Бизнес, 09:40
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Стивен Кинг продал подросткам права на экранизацию рассказа за $1

Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию своего рассказа «Велотренажер» за $1 подросткам из Уэльса. Об этом сообщает газета The Guardian

Отмечается, что подростки следующие пару месяцев будут работать над сценарием, съемочный процесс планируется начать к Рождеству. Они не смогут получить прибыль с проката, однако рассчитывают, что фильм будет показан на фестивалях. 

По данным The Guardian, подростки, обратившиеся к писателю, являются студентами Blaenau Gwent Film Academy.

По словам Кевина Филлипса из уэльской компании Green Valley Film Productions, которая будет оказывать подросткам помощь в работе над фильмом, Стивен Кинг ответил им в течение 24 часов, рассказав об условиях получения прав. «В течение нескольких дней контракт был подписан, и мы отправили доллар в США» — поделился Филлипс.

Такие условия были предоставлены подросткам в рамках проекта писателя «Долларовый малыш», согласно которому студенты могут приобрести за $1 права на экранизацию некоторых его историй.

В рассказе Кинга «Велотренажер» рассказывается о художнике, который начинает заниматься на велотренажере в подвале своего дома, чтобы снизить уровень холестерина. Он скупает карты, прокладывает маршруты из Нью-Йорка в город Херкимер и каждый раз отмечает сколько проехал до места назначения. Однако со временем у него появляется навязчивая мысль, что во время ежедневных «поездок» за ним кто-то следит.

Теги: Стивен Кинг , Права , экранизация , подростки
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