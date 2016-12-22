Запущенный «Союзом» военно-космический аппарат вывели на целевую орбиту

Наземные средства Воздушно-космических сил приняли на управление военный космический аппарат «Космос — 2528», который был запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, передает «Интерфакс».



Как отмечается в сообщении, космический аппарат был выведен на целевую орбиту. В российском военном ведомстве добавили, что с ним была установлена и поддерживается телеметрическая связь. В Минобороны рассказали, что все бортовые системы космического аппарата работают нормально.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка в четверг, 25 октября. Она была запущена боевым расчетом Космических войск ВКС. В Минобороны заявляли, что запуск прошел в штатном режиме.

В Минобороны рассказали «РИА Новости», что оборонное ведомство взяло на учет российской системы контроля космического пространства запущенный космический аппарат. Таким образом он был внесен в Главный каталог космических объектов. После этого, офицеры Центра контроля космического пространства начали анализировать и обрабатывать координатную и другую информацию с аппарата. «Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тысяч измерений», — отметили в Министерстве обороны.