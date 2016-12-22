Минобороны Китая заявило о военном ответе на попытку отделить Тайвань

Министр обороны Китая Вэй Фэнх заявил, что китайские военные вмешаются, если «кто-то» попытается отделить Тайвань. Об этом он сказал, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, передает его словам China Times.



По его словам, «крайне опасно неоднократно бросать вызов» Китаю по вопросу о принадлежности этих территорий. Глава Минобороны отметил, что Китай «выступает против силовой политики, вмешательства во внутренние дела других стран, навязывания своей воли другим, против нарушения прав и интересов других государств».

Говоря о Южно-Китайском море, Фэнх отметил, что оно тоже принадлежит Китаю, а также острова в его акватории. Он пояснил, что строительство на островах военных объектов — это право его страны на самооборону и не имеет ничего общего с милитаризацией. Кроме того, глава китайского Минобороны выступил против иностранных кораблей в Южно-Китайском море. По его словам, они под видом судоходства демонстрируют силу и усиливают напряженность в регионе.

Тайвань — остров в Тихом океане, который расположен в 150 км от восточной части материкового Китая. Он находится под контролем частично признанной Китайской Республики. Де-юре Тайвань является китайской провинцией, наделенной особым статусом. Это накладывает запрет иметь другим странами дипломатические отношения с Тайванем без ведома Китая. В Южно-Китайском море находятся спорные группы островов, на которые претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Филиппины.