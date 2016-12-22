В Кентукки жертвами стрельбы в магазине стали два человека

В американском штате Кентукки в городе Джефферсонтаун в результате стрельбы в продуктовом магазине погибли два человека. Об этом сообщили в местной полиции, передает телеканал Wave3.

В полиции рассказали, что мужчина вошел внутрь магазина и несколько раз выстрелил в мужчину. Затем он вышел и застрелил женщину. Мужчина и женщина погибли на месте инцидента.

После этого стрелок выстрелил в женщину на парковке, а также начал перестрелку с другим мужчиной, который был вооружен огнестрельным оружием. Они обменялись выстрелами, но не ранили друг друга. В результате никто не пострадал.



В полиции отметили, что через час сотрудники правоохранительных органов обезопасила место происшествия. О мотивах нападавшего пока ничего не известно. В полиции сообщили CNN, что подозреваемый задержан. В правоохранительных органах полагают, что он стрелял в людей рандомно.