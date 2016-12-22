В Хабаровском крае задержали планировавшего совершить теракт мужчину

В Хабаровском крае задержали мужчину, который планировал совершить теракт на одном из социальных объектов города Николаевск-на-Амуре. Об этом сообщил руководитель пресс-службы краевого УФСБ Денис Полянский, передает ТАСС.



«Лицо, выражающее намерения совершения преступления террористического характера, арестовано», — сказал он. О его личности Полянский не рассказал. Он пояснил, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Деталей следствия представитель регионального управления ФСБ также не раскрыл.