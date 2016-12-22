Экс-руководителей банка «Единственный» задержали по подозрению в растрате

Трех бывший руководителей коммерческого московского банка «Единственный» задержали по подозрении в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, организованной группой).

Как отмечается в сообщении, речь идет о бывших председателе правления Никите Шестакове, его первом заместителе Павле Сычеве и директоре кредитного департамента Станиславе Ялымове. Следствие полагает, что с 2013 по 2015 год они, находясь в Москве, выдали кредиты на сумму более 900 млн руб компаниям, которые не вели реальной хозяйственной деятельности.



В СК отметили, что троим подозреваемым бывшим сотрудниками банка предъявили обвинения. Следствие просит суд арестовать их.

На сайте ЦБ сообщается, что у банка «Единственный» была отозвана лицензия в 2015 году. Банк работал на рынке с 1994 года. По данным Центробанка, он занимал 652 место в банковской системе Российской Федерации. ЦБ отмечал, что «Единственный» проводил высокорискованную кредитную политику и не соблюдал требования закона по противодействию отмывания доходов. Также Банк России добавил, что этот банк был «транзитным звеном» для проведения его клиентами сомнительных операций в большом объеме.

​Как передавал «Интерфакс», временная администрация оценила сумму активов «Единственного» в 52 млн руб, хотя кредиторам он обязан был выплатить 770 млн рублей.