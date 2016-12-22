Yahoo! выплатит $50 млн пострадавшим от хакерской атаки

Американская компания Yahoo! согласилась выплатить $50 млн для 200 млн пользователей, которые пострадали при хакерской атаке на почтовый сервис фирмы, сообщает Associated Press.

Также компания предоставит клиентам два года бесплатного пользования сервисом по защите платежных данных AllClear. Эти положения изложены в проекте мирового соглашения, которые направлены на рассмотрение в суд в Сан-Хосе, слушание пройдет 29 ноября.

В 2013 году взломщики получили данные пользователей Yahoo!, включая пароли и даты рождения. В компании признали факт взлома только в декабре 2016 года.

Летом 2017 года телекоммуникационная компания Verizon приобрела Yahoo!, из-за хакерской атаки сумма сделки составила $4,48 млрд, на $350 млн меньше первоначальной. Согласно сделке, компании разделят ответственность за претензии пользователей в связи с кибератакой.

В октябре 2017 года в Yahoo! сообщили, что от хакерской атаки пострадали 3 млрд аккаунтов. В ноябре 2017 года бывший гендиректор Yahoo Марисса Майер обвинила российских хакеров в краже данных пользователей.