Верховный суд вернул на рассмотрение дело о задержании Гарри Каспарова

Президиум Верховного суда России отменил решение, принятое по жалобе шахматиста Гарри Каспарова на отказ возбудить уголовное дело против полицейских, задержавших его в аэропорту Шереметьево в 2007 году. Дело направлено в Головинский суд Москвы для нового рассмотрения. Об этом сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Верховный суд вернул дело на рассмотрение на основании постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Полиция задержала гроссмейстера в мае 2007 года в Шереметьево, откуда он собирался вылететь в Самару на «Марш несогласных». Полицейские обосновали задержание Каспарова нарушением порядка оформления авиабилетов. По словам Каспарова, его задержали, чтобы он не смог участвовать в акции, что нарушает его права на свободу выражения мнения и свободу собраний.

После задержания Каспаров подал жалобу в Страсбургский суд. В 2013 году ЕСПЧ обязал Россию выплатить шахматисту €10 тыс. В 2016 году Страсбургский суд признал, что российские власти нарушили права Каспарова и удовлетворили его жалобу, Россия оспорила это решение.