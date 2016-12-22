В Калининградской области ветрогенератор упал из-за штормового ветра

Штормовой ветер свалил одну из установок ветропарка в поселке Куликово Калининградской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Со вчерашнего дня действует штормовое предупреждение, порывы ветра достигали 23 м/с. В Куликово в итоге упала одна ветряная мельница, но она была очень старая и уже не обслуживалась. Пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Калининградской генерирующей компании «РИА Новости» рассказали, что на место происшествия выехали ее представители. В компании добавили, что пострадавший ветропарк не работает с апреля, его должны были снести после ввода в эксплуатацию нового ветропарка в поселке Ушаково. Церемония его открытия прошла накануне, 23 октября.

Ранее ГУ МЧС по области объявило штормовое предупреждение. Министерство прогнозировало, что в течение ночи со вторника на среду, а также в течение дня 24 октября порывы северо-западного ветра должны составлять до 25 м/с.