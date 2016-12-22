СМИ узнали о кибератаке на Минобороны Японии

Хакеры атаковали подразделение Минобороны Японии, отвечающее за военные закупки, сообщает Reuters и газета Okinawa Times со ссылкой на неназванных чиновников. Отмечается, что взлом произошел в конце июля.

Злоумышленники занесли вирус в электронную систему тендеров для предпринимателей, которые претендуют на военные заказы. Источник отметил, что первым об этом узнал один из министерских чиновников, который открыл электронное письмо с зараженным файлом.

В Минобороны пока не установили конечную цель хакеров. Работа электронной системы тендеров была остановлена с 25 июля по 13 августа. За это время специалисты провели чистку и резервное копирование данных, а также улучшили систему безопасности.