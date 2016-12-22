Умер звукоимитатор и пародист Юрий Григорьев

Фото: Юрий Григорьев / Facebook

Пародист Юрий Григорьев скончался в Москве на 82-м году жизни. Об этом РБК сообщила его подруга, советская и российская эстрадная певица Ксения Георгиади.

«К сожалению, это правда. Он долгое время болел, недавно перенес инсульт. Он плохо говорил, а для него не иметь возможность общаться и шутить было трагедией», — сказала Георгиади.

Как сообщили РБК в Москонцерте, где артист работал с 1976 по 2004 год, прощание состоится в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ).

Григорьев родился в 1937 году. С 1950-х годов он выступал как звукоимитатор-пародист, в частности, с номером «Радиоприемник». Он был автором ряда сольных программ. Сотрудничал с радио «Юмор FM». С 1996 года Григорьев был режиссером и ведущим эстрадной программы «Ах, анекдот, анекдот».