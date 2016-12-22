ЕСПЧ присудил экс-сенатору из Сибири €10 тыс. за отправку в психбольницу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным помещение осужденного за оскорбление полицейских экс-сенатора от Новосибирской области, правозащитника Алексея Мананникова в психбольницу на время экспертизы и обязал Россию выплатить штраф в €10 тыс. Это следует из материалов суда.

Мананникова признали виновным в 2009 году в оскорблении двух сотрудников ГИБДД в 2006 году и приговорили к штрафу. После того как две его апелляции были отклонены, сенатор обвинил в своем блоге судью Марию Шишкину в нарушении закона и призвал привлечь ее к ответственности. В ответ на него завели уголовное дело о клевете и неуважении к суду. У Мананникова изъяли оргтехнику и приговорили к штрафу в размере 150 тыс. руб. (техника возвращена в 2013 году). После обжалования штраф был уменьшен до 30 тыс. руб. из-за переквалификации дела, ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), а в 2013 году сенатор был от него освобожден из-за истечения срока давности дела. Во время следствия Мананникова принудительно помещали в психиатрическую лечебницу для проведения экспертизы.

В итоге экс-сенатор подал иск о выплате ему компенсации в размере €50 тыс. за моральный ущерб, не считая €18,9 тыс. судебных издержек. ЕСПЧ признал, что российский суд нарушил ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека, принудительно поместив Мананникова на психиатрическую экспертизу, а также ст. 2 Протокола №4 Конвенции, запретив ему выезд из Новосибирска на время рассмотрения дела (в 2007 году). ЕСПЧ также увидел нарушение во временном изъятии у экс-сенатора оргтехники. Власти России обязаны выплатить Мананникову ​€10 тыс., а также €2,4 тыс. судебных издержек.

Алексей Мананников родился в Новосибирске в 1956 году, окончил Новосибирский государственный университет по специальности экономика. Будучи аспирантом и преподавателем политэкономии новосибирских вузов, был осужден на три года колонии за антисоветские высказывания в поддержку польского движения «Солидарность». После освобождения начал политическую деятельность, избирался в 1990 году в Верховный совет РСФСР, основал Новосибирское независимое информационное агентство и правозащитный фонд «Вена-89». В 1993 году был избран в Совет Федерации от Новосибирской области, занимал пост заместителя председателя комитета по международным делам. В 1995 году, сложив свой мандат, баллотировался в губернаторы Новосибирской области. Был доверенным лицом экс-президента СССР Михаила Горбачева на выборах 1996 года.