Токио заявил о возможном освобождении захваченного в Сирии журналиста

В Сирии освободили попавшего в плен к боевикам гражданина Японии, «высока вероятность», что это журналист Джумпей Ясуда, захваченный в 2015 году, заявил генсек японского кабмина Ёсихиде Суга на пресс-конференции, пишет Japan Times.

«Основываясь на имеющейся информации, мы полагаем, что это с высокой вероятностью может быть Ясуда», — сказал он. По словам Суги, жену журналиста уже уведомили о его освобождении.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что освобожденный японец сейчас находится в Турции, правительство устанавливает его личность, передает агентство Kyodo.

Боевики запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры» взяли Ясуду в плен в 2015 году, когда журналист находился в сирийской провинции Идлиб. За его освобождение террористы требовали выкуп в размере $10 млн. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, журналиста освободили благодаря сделке, заключенной Турцией и Катаром.

Как отмечает Reuters, это не первый раз, когда Ясуда оказывается в заключении на Ближнем Востоке — в 2004 году его задержали в Багдаде, о его освобождении тогда пришлось договариваться властям Японии.