Бывшего министра обороны и экономики Греции арестовали за коррупцию

Суд в Греции арестовал Янноса Папантониу, бывшего министра обороны и экономики страны, а также его супругу Ставрулу Кураку, их обвиняют в коррупции, пишет газета Naftemporiki.

По версии обвинения, бывший министр незаконно получил 2,8 млн швейцарских франков ($2,8) за контракт на модернизацию шести фрегатов Военно-морских сил Греции. Как сообщает издание, Папантониу не только не признал вину, но и заявил, что благодаря модернизации кораблей бюджет страны сэкономил €3 млрд, которые потребовались бы на строительство новых.

«Я не получал денег, у вас нет абсолютно ничего», — цитирует его заявление газета.

Папантониу был министром финансов Греции с 1994 по 2001 год, а с 2001 по 2003 год занимал пост главы Минобороны. В 2013 году Афины обвинили его в том, что он уклонился от налогов и скрыл на счету в швейцарском банке $2,85 млн. Его арестовали вместе с супругой, но позже он вышел под залог в €100 тыс., еще €50 тыс. заплатили за освобождение его жены.

Как отмечает Griechenland, в ходе расследования стало известно, что на счетах в швейцарском банке Папантониу хранил деньги, предположительно полученные благодаря контракту на модернизацию шести фрегатов ВМС, который был заключен в 2003 году.