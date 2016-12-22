СМИ рассказали о выкинувших взятку на дорогу под Петербургом чиновниках

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Токсовского городского поселения в Ленинградской области Андрея Кожевникова по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

По данным следствия, 21 октября Кожевников получил 300 тыс. руб. из 2 млн руб., которые он требовал за подписание актов о выполнении работ по восстановлению канализационно-очистных сооружений в Токсово и дальнейшее покровительство. Следователи провели ряд осмотров, в ходе которых изъяли деньги и документы. Уточняется, что подозреваемый был госпитализирован из-за ухудшившегося состояния здоровья.

По данным портала 47news, 300 тыс. руб. директор Токсовского энергетического коммунального комплекса Андрей Лобанов передал депутату местного совета Михаилу Кучерявому. Получив деньги, последний сел в машину, где его ждал Кожевников. Как пишет издание, в этот момент появились полицейские, которые затем вместе с экипажем ГИБДД погнались за машиной Кожевникова. Чиновники стали выбрасывать из машины пятитысячные купюры, которые, после задержания Кожевникова и Кучерявого, полицейские «собирали по обочинам».

Вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и правительства Ленинградской области Игорь Петров, комментируя задержание Кожевникова и Кучерявого, заявил РБК, что администрация региона реализует план противодействия коррупции, который предусматривает взаимодействие с правоохранительными органами. «В области нет «неприкасаемых», задержание Кожевникова и Кучерявого — очередное подтверждение, что все, допустившие нарушения, понесут неотвратимую ответственность», — отметил он.

Глава Токсовского городского поселения Ольга Ковальчук в разговоре с РБК отказалась от комментариев. Глава администрации Токсовского городского поселения Андрей Кожевников не ответил на звонки РБК.