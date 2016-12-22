В Астраханской области загорелся рынок «Хитрый»
Общество, 19:53
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В Астраханской области загорелся рынок «Хитрый»
В центре города Ахтубинск Астраханской области на территории крытого рынка «Хитрый» загорелся торговый павильон, сообщает управление МЧС по региону.
Возгорание произошло около 17:50 мск. Огонь распространился на 1000 кв. м. В тушении пожара участвуют девять единиц техники и 38 человек личного состава.
О погибших и пострадавших не сообщается.
Местный портал «Пункт-А» сообщает, что огонь охватил 2500 кв. м. В момент возгорания на рынке не было посетителей.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что пожар локализован.