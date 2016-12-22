В Астраханской области загорелся рынок «Хитрый»

В центре города Ахтубинск Астраханской области на территории крытого рынка «Хитрый» загорелся торговый павильон, сообщает управление МЧС по региону.

Возгорание произошло около ​17:50 мск. Огонь распространился на 1000 кв. м. В тушении пожара участвуют девять единиц техники и 38 человек личного состава.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Местный портал «Пункт-А» сообщает, что огонь охватил 2500 кв. м. В момент возгорания на рынке не было посетителей.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что пожар локализован.