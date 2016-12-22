Госдума отклонила законопроект об учреждении Дня отца

Госдума не поддержала законопроект об учреждении нового общенационального праздника — Дня отца. Соответствующее решение было размещено в системе обеспечения законодательной деятельности.

Автором законопроекта выступила депутат Госдумы Татьяна Плетнева от партии КПРФ. По мнению Плетневой, принятие закона должно помочь привлечь внимание общественности к роли отца в воспитании ребенка, повысить престиж отцовства и укрепить статус мужчины в семье.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в России День отца неофициально отмечается в последнюю субботу октября, и в этот же день происходит награждение почетным знаком «За верность отцовскому долгу». Тем не менее данный праздник до сих пор не был закреплен на государственном уровне законом.

В Госдуме объяснили свой отказ тем, что общенациональные праздники традиционно учреждает президент страны. «Данный праздник должен быть установлен нормативным правовым актом президента России», — говорится в заключении Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.