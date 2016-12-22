Путин поздравил с юбилеем балерину Ульяну Лопаткину

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем бывшую солисту Мариинского театра, балерину Ульяну Лопаткину. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства назвал Лопаткину «одной из ярких звезд современного хореографического искусства», покорившей «самые престижные сцены планеты»​. Президент отметил, что балерина приумножила «славу Мариинки и русского балете».

Путин пожелал артистке здоровья и всего наилучшего.

Ульяна Лопаткина родилась в 1973 году в Керчи. Она окончила Академию русского балета им. А.Я. Вагановой в 1991 году и тогда же поступила в Мариинский театр. С 1995 года и на протяжении 22 лет она была солисткой Мариинского театра. В 2017 году балерина покинула Мариинский театр, отметив, что делает перерыв из-за профессиональных травм.

В 2006 году Лопаткина стала народной артисткой России. Она является лауреатом Государственной премии и премии правительства России.