Путин поздравил с юбилеем балерину Ульяну Лопаткину

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем бывшую солисту Мариинского театра, балерину Ульяну Лопаткину. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Глава государства назвал Лопаткину «одной из ярких звезд современного хореографического искусства», покорившей «самые престижные сцены планеты». Президент отметил, что балерина приумножила «славу Мариинки и русского балете».
Путин пожелал артистке здоровья и всего наилучшего.
Ульяна Лопаткина родилась в 1973 году в Керчи. Она окончила Академию русского балета им. А.Я. Вагановой в 1991 году и тогда же поступила в Мариинский театр. С 1995 года и на протяжении 22 лет она была солисткой Мариинского театра. В 2017 году балерина покинула Мариинский театр, отметив, что делает перерыв из-за профессиональных травм.
В 2006 году Лопаткина стала народной артисткой России. Она является лауреатом Государственной премии и премии правительства России.