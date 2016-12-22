Стала известна причина схода с рельсов поезда на Тайване

Причиной схода железнодорожного поезда с рельсов на Тайване стало превышение скорости, сообщает газета The China Post со ссылкой на выводы следствия.

По данным следователей, поезд ехал со скоростью 140 км/ч перед крушением, ограничение скорости по изогнутому участку дороги в регионе Илань составляет 75 км/ч.

Как отмечает Reuters, система контроля скорости была отключена перед крушением поезда. Следствию предстоит выяснить, отключилась ли система сама или это было сделано вручную. Машинист поезда, 48-летний Ю Чжэнь Чжун задержан, он может выйти на свободу под залог в $16 тыс.

Видео: Taiwan News / YouTube

В субботу, 21 октября, в регионе Илань восемь вагонов поезда сошли с рельсов, пять перевернулись. По последним данным, жертвами аварии стали 22 человека, еще 190 пострадали. Всего в поезде находились более 360 пассажиров.





