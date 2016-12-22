В Мексике 2 тыс. человек эвакуировали после взрыва на алкогольной фабрике
Общество, 05:25
0
В Мексике 2 тыс. человек эвакуировали после взрыва на алкогольной фабрике
На алкогольной фабрике в районе Атлампа на северо-западе Мехико произошел взрыв, эвакуированы 2 тыс. человек , пишет издание El Universal со ссылкой на представителя сил гражданской обороны Мексики Фаусто Луго.
Он рассказал, что в результате инцидента один человек получил ожоги. Как сообщает Milenio, на фабрике взорвался бак с алкоголем.Причины взрыва власти пока не уточнили.
По данным издания Tribuna, на фабрике произошло два взрыва, на месте работают пожарные, они перекрыли движение по близлежащей улице.