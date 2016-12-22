Кабмин Великобритании отказался от термина fake news

Россияне назвали желаемый для жизни на пенсии доход

Трамп назвал себя националистом

В Мексике 2 тыс. человек эвакуировали после взрыва на алкогольной фабрике

В Чите задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 12-летней девочки

Лондон не нашел доказательств эффективности «российского вмешательства»

Полиция опровергла обстрел самолета из автомата в Хабаровске

Импорт пальмового масла в Россию за полгода вырос на 20%

Президент Польши назвал «Северный поток-2» опасным для Украины и Словакии

Директор ЦРУ отправилась в Турцию для расследования убийства журналиста

Обама напомнил о начавшемся при нем росте экономики США

Производители предупредили о скором росте цен на хлеб

В Думе разъяснили идею штрафовать не платящих налоги самозанятых

Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин

Трамп заявил о желании Германии покупать газ у США

В СПЧ рассказали о «нехорошем ответе» из США на предложение сотрудничать

Роналду ответил на обвинения в изнасиловании

Сотрудника института РАН обвинили в экстремизме из-за публикаций в ЖЖ

СМИ сообщили об обстреле пассажирского самолета в Хабаровске

Глушаков поблагодарил Карреру после увольнения тренера из «Спартака»

В Италии умер сооснователь Benetton Group Джильберто Бенеттон

Трамп заявил о необходимости включения Китая в РСМД

Россия обжаловала присуждение украинским фирмам $159 млн за Крым

Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру

В Счетную палату из Минобороны перешел бывший помощник Кудрина

В Минфине назвали повышение ставок по ипотеке «сугубо временным явлением»

В Стамбуле беглый преступник с ножом ранил 11 человек

Болтон ответил на вопрос о желании «похоронить» договор о РСМД

Cобянин рассказал Путину о рекордах транспортной инфраструктуры Москвы

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