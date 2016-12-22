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Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»
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Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»
Технологии и медиа, 19:56
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Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

Пользователи рассказали о сбоях в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.

На проблемы пожаловались 2,4 тыс. пользователей. Из них 42% заявляли о некорректной работе сайта, 32% юзеров говорили о проблемах с сообщениями, а 23% пожаловавшихся не могли войти в социальную сеть.

По данным Downdetector, большинство жалоб поступало из европейской части России, в том числе из Саратовской, Ростовской, Воронежской областей, из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Краснодара. Также на сбои пожаловались жители Челябинской области, Екатеринбурга. Из других стран жалоб на работу в «ВКонтакте» не поступало.

«Были кратковременные баги у небольшой части пользователей, сейчас все работает», — сообщили РБК в пресс-службе «ВКонтакте».

Теги: «ВКонтакте» , российские соцсети , соцсеть
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