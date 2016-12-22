Иск властей Калининграда к строителям стадиона на 1,5 млрд руб. отклонили

Арбитражный суд Калининградской области отклонил иск регионального Минстроя на 1,5 млрд руб. к петербургской компании «Инжиниринг. Строительство», которая была подрядчиком строительства стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Это следует из решения, принятого судом.

Региональные власти хотели взыскать с подрядчика неустойку в размере 1,5 млрд руб. за срыв сроков возведения объекта: сдать стадион планировалось в 2015 году, однако работы были завершены лишь в 2018 году. Причиной задержки стало проседание грунта на площадке стадиона. На Балтийскую строительную компанию, консолидировавшую грунт, власти региона в феврале 2018 года также подали иск с требованием досыпать песок по гарантии. Подрядчик не согласился с этим, указав, что в проседании грунта виноваты рельеф местности и присутствие на стройплощадке других подрядчиков.

Арбитражный суд постановил, что в декабре 2015 года сроки строительства стадиона были скорректированы с 258 дней до 547 дней «с учетом времени на проведение консолидации грунтов», которое составило 10,5 месяцев. ​Это с проектной документацией не соотносилось и было, по мнению суда, «заведомо невыгодным для подрядчика». Суд постановил отказать в удовлетворении требований властей Калининграда, так как просрочка в выполнении работ была сопоставима с периодом, когда корректировалась проектная документация, работы были приостановлены по инициативе заказчика и велась консолидация грунта.

Решение суда может быть обжаловано в течение десяти дней.

Построенный в Калининграде к чемпионату мира по футболу в июне—июле 2018 года стадион вмещает 35 тыс. зрителей. Первоначальная стоимость проекта составляла 11 млрд руб., но к концу строительства достигла 17,3 млрд руб. В 2019 году объект планируется перевести на баланс региона.