В Ленинградской области двое подростков получили ножевые ранения

В Бокситогорске Ленинградской области возник конфликт с участием четырех подростков, в результате двое из них получили колото-резаные ранения. Об этом РБК сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Инцидент произошел в воскресенье, 21 октября, на Комсомольской улице. Пострадавшим 16 и 17 лет. Подростки обратились в больницу, после оказания первой помощи их отправили на амбулаторное лечение.
«Позже от родителей пострадавших в полицию поступили заявления. По их данным, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. На данный момент все участники конфликта установлены и допрошены», — сказали в пресс-службе. В МВД не стали уточнять, был ли кто-нибудь задержан.
По данным телеканала РЕН ТВ, двух первокурсников техникума ранила ножом 16-летняя школьница.