В Калужской области на съемках фильма о войне погиб каскадер

Во время съемок фильма в Калужской области погиб каскадер, сообщили РБК в Следственном комитете России (СКР).
Инцидент произошел на территории недействующего аэродрома в городе Медынь. При съемках художественного фильма там погиб 31-летний житель Москвы. По предварительным данным, в съемке сцены участвовали два танка. По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около 3 м от каскадера, но не остановился и совершил наезд. Пострадавший скончался по дороге в больницу.
Следователи осмотрели место происшествия, продолжается опрос очевидцев.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК, инцидент произошел во время съемок фильма «Ильинские рубежи» режиссера Вадима Шмелева о Великой Отечественной войне.
Ильинские рубежи — оборонительные сооружения в 20 км от Малоярославца, где в октябре 1941 года в течение двух недель курсанты Подольских пехотного и артиллерийского военных училищ сдерживали подвижные части германской армии.