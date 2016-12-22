Кремль ответил на статью «Новой газеты» о Пригожине

В Кремле неизвестно о подтверждении информации в статье «Новой газеты» о причастности структур бизнесмена Евгения Пригожина к нападениям и отравлениям людей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

В понедельник, 22 октября, издание опубликовало статью со ссылкой на ранее судимого Валерия Амельченко, который утверждал, что выполнял «заказы» от людей, связанных с Пригожиным. По его словам, он принимал участие в нападениях на оппозиционеров и блогеров, спецоперациях в России и за рубежом. По данным издания, он говорил с «Новой газетой» 2 октября, а затем пропал без вести.

Так, Амельченко рассказал, что к смерти в 2017 году Олега Симонова, который, по утверждению издания, был причастен к отравлению мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь Сергея Мохова, причастны люди из структур Пригожина. Также Амельченко рассказывал, что в 2013 году он и его подельник ездили в Сочи, чтобы «воспитать» блогера, который «плохо писал про Путина». «Я не медик, не хирург, не травматолог, но он живой остался и здоровый», — сказал Амельченко.



Песков, комментируя эту публикацию сказал, что в Кремле с ней ознакомились. «Видели сегодня эту публикацию. Это журналистское расследование, таких много, но в первую очередь мы ориентируемся на детальную информацию от соответствующих органов», — сказал представитель Кремля.

Евгений Пригожин находится в санкционном списке США за связь с «фабрикой троллей», которую американские власти подозревают в попытках вмешаться в выборы.