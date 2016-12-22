Объем «свободных денег» у россиян в сентябре вырос почти на 5%

Объем «свободных денег» у россиян в сентябре увеличился на 4,8% (или на 1000 руб.) и достиг 21,9 тыс. руб. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».
Отмечается, что индекс свободных денег (ИСД) демонстрирует динамику возможности потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей. Его среднегодовое значение по итогам девяти месяцев 2018 года составило 23,1 тыс. руб.
Объем «свободных денег» повысился во всех типах городов. При этом в «миллионниках» отмечается прирост в 500 руб. (с 27,3 тыс. до 27,8 тыс. руб.), в городах с населением 500 тыс. — 1,7 тыс. руб. (с 21,7 тыс. до 23,1 тыс. руб.), а в городах с населением 100–500 тыс. человек объем «свободных денег» увеличился на 1 тыс. руб. (до 15,6 тыс. руб.).
По данным Росстата, реальные доходы россиян в сентябре сократились на 1,5% после снижения на 0,9% в августе. После восьми месяцев роста динамика реальных доходов находится в отрицательной зоне второй месяц подряд. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций при этом составила 42,2 тыс. руб. и по сравнению с сентябрем выросла на 7,2% в реальном выражении.