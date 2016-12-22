ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,84 64,86 EUR Нал. 75,91 74,85 USD Бирж. 65,30 -0,19 EUR Бирж. 75,16 -0,26 USD ЦБ. 65,31 -0,51 EUR ЦБ. 75,37 +0,05 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6579,13 -49,67 IMOEX 2342,55 -0,10% RTSI 1130,15 +0,28% Brent 80,01 -0,19% DJIA 25444,34 +0,26% Nasdaq 7448,21 -0,49%
Объем «свободных денег» у россиян в сентябре вырос почти на 5%
Лента новостей
На AliExpress появятся товары из Европы 12:29, Технологии и медиа За что премировали военных в годы Великой Отечественной войны 12:28, Фотогалерея  Стали известны даты первых после аварии запусков ракеты «Союз» 12:25, Технологии и медиа Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 12:23, РБК и Сбербанк Fiat Chrysler продаст бизнес автозапчастей за €6,2 млрд 12:20, Бизнес АЛРОСА за девять месяцев сократила добычу алмазов на 11% 12:17, Бизнес Российские компании смогут оцифровывать свои акции 12:17, Крипто Объем «свободных денег» у россиян в сентябре вырос почти на 5% 12:03, Финансы Сбербанк поднял ставки по ипотеке 11:51, Финансы Сигареты сдают позиции: люди массово выбирают здоровье 11:47, Партнерский материал ВЦИОМ оценил общественную активность россиян 11:47, Общество Глава H&M в России — «РБК Стиль»: «Наш рынок — уникальный, аналогов нет» 11:43, Стиль Минобороны передали очередной полк С-400 «Триумф» 11:33, Политика Глава Гидрометцентра рассказал про первый снег в Москве 11:32, Общество При взрыве на заводе в Гатчине пострадали 16 жилых домов 11:27, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 11:25, РБК и Мираторг Против Флойда Мейвезера подали иск: боксер рекламировал мошеннический ICO 11:09, Крипто «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру 11:06, Общество BASF построит завод по производству сырья для аккумуляторов в Финляндии 11:04, Бизнес Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 10:41, РБК и Philips В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 13 человек 10:26, Общество МИД допустил увеличение числа российских военных инструкторов в ЦАР 10:22, Политика 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 10:21, РБК и Volkswagen Средняя стоимость дач в регионах России снизилась до 1,3 млн руб. 10:13, Недвижимость «Магнит» отчитался о росте прибыли в третьем квартале 10:06, Бизнес В Эр-Рияде допустили участие «Сибура» в проекте Saudi Aramco и Total 09:58, Бизнес
Объем «свободных денег» у россиян в сентябре вырос почти на 5%
Финансы, 12:03
0
Объем «свободных денег» у россиян в сентябре вырос почти на 5%

Объем «свободных денег» у россиян в сентябре увеличился на 4,8% (или на 1000 руб.) и достиг 21,9 тыс. руб. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

Отмечается, что индекс свободных денег (ИСД) демонстрирует динамику возможности потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей. Его среднегодовое значение по итогам девяти месяцев 2018 года составило 23,1 тыс. руб.

Реальные доходы россиян ускорили падение
Экономика

Объем «свободных денег» повысился во всех типах городов. При этом в «миллионниках» отмечается прирост в 500 руб. (с 27,3 тыс. до 27,8 тыс. руб.), в городах с населением 500 тыс. — 1,7 тыс. руб. (с 21,7 тыс. до 23,1 тыс. руб.), а в городах с населением 100–500 тыс. человек объем «свободных денег» увеличился на 1 тыс. руб. (до 15,6 тыс. руб.).

По данным Росстата, реальные доходы россиян в сентябре сократились на 1,5% после снижения на 0,9% в августе. После восьми месяцев роста динамика реальных доходов находится в отрицательной зоне второй месяц подряд. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций при этом составила 42,2 тыс. руб. и по сравнению с сентябрем выросла на 7,2% в реальном выражении.

Теги: деньги , финансы , Россияне
Главное
Усманов отказался от управления Mail.Ru Group Бизнес
Материалы по теме
Реальные доходы россиян ускорили падение Экономика
Россияне стали меньше тратить и брать кредиты Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter