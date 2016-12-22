Появилось видео пролета украинского Су-25 на сверхмалой высоте

Украинские штурмовики Су-25 пролетели на сверхмалой высоте над аэродромом. Видеозапись опубликована каналом Global Spotlight.

Видео: Global Spotlight

На видео штурмовик пролетает практически над головами стоящих на взлетно-посадочной полосе людей. Второй штурмовик прошел немного выше.

Business Insider предполагает, что видео было снято на аэродроме 25-й бригады транспортной авиации ВВС Украины в Мелитополе (Запорожская область). Это предположение было сделано в связи с тем, что в кадре видны несколько самолетов Ил-76, стоящих неподалеку.

В начале июня украинский Су-25 пролетел на сверхмалой высоте над кромкой воды у побережья Азовского моря около села Кирилловка Запорожской области. Видео его пролета опубликовали пользователи соцсетей. В этом районе побережья проводились учения авиации и пограничной стражи Украины. В Минобороны Украины объяснили, что военные отрабатывали упражнения.