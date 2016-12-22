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СМИ узнали о планах властей США запретить юридически менять пол
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СМИ узнали о планах властей США запретить юридически менять пол
Общество, 08:34
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СМИ узнали о планах властей США запретить юридически менять пол

Правительство США рассматривает введение юридического определения пола, которое предусматривает только указание пола человека при рождении. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на служебную записку Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Как пишет издание, ведомство выступает за установление юридического определения пола в стате 9 федерального закона, запрещающего половую дискриминацию в образовательных программах, получающих финансовую поддержку от государства. В соответствии с ней будет возможно указание пола только на основе биологических признаков, имевшихся при рождении, то есть только мужского или женского. 

Газета отмечает, что данный шаг направлен на лишение официального признания трансгендеров.

В конце августа 2017 года американский президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий Минобороны США принимать на службу в армию трансгендеров. Закон должен был вступить в силу 23 марта 2018 года, однако решение Трампа оспорили в суде, и действие указа было приостановлено. В декабре суд округа Колумбия разрешил трансгендерам проходить службу в армии и обязал администрацию президента США отменить ограничения. В конце марта Трамп подписал указ о запрете служить в армии для трансгендеров, кроме «исключительных обстоятельств».

Теги: трансгендеры
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