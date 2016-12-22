Неизвестный открыл стрельбу рядом со стадионом во Флориде

В США неизвестный открыл стрельбу в городе Джексонвилл (штат Флорида), шесть человек пострадали, сообщается на странице городской полиции в Twitter.
В полиции уточнили, что трое пострадавших получили серьезные ранения. Подозреваемый еще не задержан. По версии правоохранительных органов, он мог покинуть место происшествия на автомобиле.
Очевидцы рассказали местному телеканалу News4Jax, что злоумышленник открыл огонь по двум женщинам, стоявшим недалеко от автомата с продуктами. Как отмечает WFTV, инцидент произошел недалеко от домашнего стадиона футбольной команды Jacksonville Jaguars, где в это время проходила игра.В полиции подчеркнули, что злоумышленник стрелял за пределами стадиона и «не повлиял на матч».
В августе злоумышленник открыл стрельбу на турнире по видеоигре Madden 19, который проводился в Джесонвилле. В результате погибли четыре человека, стрелок покончил с собой.