СМИ сообщили о 19 погибших при столкновении автобусов в Пакистане

Два автобуса столкнулись неподалеку от пакистанского города Дера-Гази-Хан в провинции Пенджаб, 19 человек погибли, еще 35 пострадали, сообщает издание Pakistan Today, не указывая источник информации.
По его данным, всего в аварию попали более 70 человек, они ехали из Дера-Гази-Хана в город Мултан, расположенный в той же провинции.
В свою очередь Times of Islamabad пишет, что в результате ДТП погибли 15 человек и пострадали еще 40. Премьер-министр Пакистана Имран Хан принес соболезнования родным и близким погибших и пообещал обеспечить пострадавших медицинской помощью.
Как отмечает Pakistan Today, в 2018-ом в Пакистане произошло несколько крупных транспортных происшествий. Так, в начале августа 18 человек погибли в результате столкновения автобуса с нефтевозом.