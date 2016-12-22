Емельяненко ушел с поста главы Союза ММА России

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко покинул пост главы Союза ММА России и возглавил наблюдательный совет этой спортивной организации. Об этом сообщили в пресс-службе российского союза, передает ТАСС.



Как отмечается в сообщении, такое решение было принято на внеочередной конференции организации. Президентом Союза стал Радмир Габдуллин. Теперь предстоит сформировать новый состав совета.



Емельяненко сказал, что несмотря на уход со своего поста, он в дальнейшем будет укреплять позиции Союза. По его словам, «сформирован костяк преданных людей», а именно из сотрудников этой организации, членов ее президиума и представителей «всех федераций», которые «искренне переживают» за развитие смешанных единоборств.

«Мы все вместе работаем на популяризацию вида спорта и привлечение большего количества людей к здоровому образу жизни», — заметил Емельяненко. Он напомнил, что в 2018 году Союз ММА России получил от Министерства спорта аккредитацию, что означает движение в правильном направлении и оценку труда организации.

Емельяненко занимал пост главы Союз ММА России с момента его создания в 2012 году. Кроме того, боец занимается спортивной карьерой. Всего он провел 44 боя, из которых 38 он выиграл, а один не состоялся.