В Казани из-за задымления в медцентре эвакуировали более 300 человек

В Межрегиональном клинико-диагностическом центре (МКДЦ) в Казани произошел пожар, из здания эвакуировали 314 человек, никто не пострадал, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
В 12:04 мск в ведомство поступила информация о задымлении в реанимационном отделении, расположенном в блоке Б медцентра. «Сложная планировка подвала не позволила сразу обнаружить очаг задымления. Сильное задымление создалось в подвале и на первом этаже», — рассказали в региональном МЧС.
Причиной происшествия оказалось короткое замыкание, которое произошло в серверной, находящейся в подвале здания, площадь возгорания составила 2 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал, из МКДЦ эвакуировали 314 человек, в том числе вынесли на носилках девять лежачих пациентов.
«На состояние здоровья пациентов ситуация с коротким замыканием не повлияла», — добавили в управлении МЧС. В 12:49 мск последствия инцидента ликвидировали.