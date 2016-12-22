В Нигерии жертвами столкновений мусульман с христианами стали 55 человек
Политика, 04:36
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В Нигерии жертвами столкновений мусульман с христианами стали 55 человек
В результате столкновений между христианами и мусульманами в нигерийском штате Кадуна погибли 55 человек, заявил президент страны Мохаммаду Бухари. Об этом сообщает Би-би-си.
Беспорядки произошли в городе Касуван Магани на юге штата Кадуна. По предварительной информации, поводом стал конфликт среди грузчиков. По данным полиции, по подозрению в беспорядках арестованы 22 человека. В городе введен комендантский час.
Как сообщает местное издание Pulse, беспорядки начались 18 октября. В результате столкновений пострадал ряд жилых и торговых зданий.
Предыдущий всплеск насилия в Касуван Магани произошел в феврале. Тогда жертвами беспорядков стали 10 человек. Более 60 человек предстали перед судом по подозрению в участии в столкновениях.