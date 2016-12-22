В Подмосковье грузовик разрушил прицепом надземный пешеходный переход
Общество, 01:46
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В Подмосковье грузовик разрушил прицепом надземный пешеходный переход
На 85-м км Горьковского шоссе грузовик прицепом снес надземный пешеходный переход, заявили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел около 22.25. Грузовик Scania из-за непроизвольного поднятия прицепа снес наземный пешеходный переход. По предварительным данным, пострадавших нет.
Движение по трассе было временно перекрыто и направлено через Павловский Посад и по дороге А-180. К настоящему моменту Горьковское шоссе открыто для движения.